Жителя города Ош, выступавшего на пресс-конференции по поводу сносов домов на улице Навои, допросили в милиции. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в городской милиции.

15 апреля более 20 жителей этой улицы выступили на пресс-конференции. Они заявили, что у них есть официальные документы на дома, которые мэрия признала подлежащими сносу. Горожане подчеркнули, что власти должны были сначала выплатить им компенсации и только потом сносить дома.

На следующий день милиция забрала в отделение одного из местных жителей, выступавшего на пресс-конференции.

«Наши сотрудники доставили [в отделение] одного гражданина, поскольку его поведение и высказывания вызвали подозрения. В результате проверки выяснилось, что у него не было никакого дома на улице Навои, который подлежал бы сносу. Также выяснилось, что он — гражданин России. Он просто присоединился к ним и провоцировал», — сказали в милиции.

Мужчина заявил правоохранителям, что вышел высказать проблемы народа.

«Он признал свою вину, извинился и пообещал больше так не делать. После разъяснительной работы он ушел», — добавили в милиции.

Власти Оша планируют расширить улицу Навои до 30 метров. Для этого они хотят снести участки домов, якобы вышедших за красную линию дороги. Мэрия предупредила горожан о сносе, а 12 апреля начала принудительно демонтировать постройки.

Местные жители говорят, что не против расширения дорог, но они требуют, чтобы комиссия справедливо оценила стоимость их домов, выплатила компенсации и предоставила участки с подходящими условиями для переселения.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop