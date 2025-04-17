Правление Садыра Жапарова в Кыргызстане отметилось крупными строительными проектами, которые, по задумке режима, вероятно должны показать: при нем-то бедная республика стала, наконец, экономически расти. Однако эти амбициозные проекты, с другой стороны, стали известны отсутствием прозрачности и связью с приближенными Жапарова и Ташиева — двух главных людей в кыргызской вертикали власти.

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Один из таких проектов — огромный футбольный стадион «Бишкек-Арена», который строят в селе Орок неподалеку от столицы. Возводить его стали с размахом — по плану, он должен стать крупнейшим в Центральной Азии. Только вот до сих пор непонятно ни кто финансирует это строительство, ни какие компании в него вовлечены.

Расследователи из OCCRP приоткрыли завесу этой тайны и нашли одну из компаний, которая занимается строительством стадиона. Журналисты обнаружили, что она — по уже доброй жапаровской традиции — связана с Управляющим делами президента Каныбеком Туманбаевым.

Это компания «Ордо Курулуш Компани». Ее единственный владелец и директор — Нурлан Чыныбеков. Один из источников OCCRP, знакомый с работой Управделами президента, называет Чыныбекова «главным бухгалтером Туманбаева».

Но «Ордо Курулуш Компани» — не единственный бизнес Чыныбекова. Он официально значился финдиректором связанной с окружением Туманбаева компании «Иншаат Строй Билдинг» — одной из пяти, которые строили «Ынтымак-Ордо». Это огромное здание президентской администрации на правительственной трассе, которое в народе прозвали «хансараем».

Также, по открытым данным, Чыныбеков платил налоги «Иншаат Строй Билдинга» и компании «Евро Шпал», которую зарегистрировал одноклассник Туманбаева. Позже ее владельцем стал другой соратник Управляющего делами президента.

Об этих и других компаниях из связанной с Туманбаевым сети вы можете узнать из прошлогоднего расследования OCCRP, «Клоопа» и Temirov Live о том, как окружение президента поделило между собой крупные государственные строительные проекты.

Другие компании, строящие «Бишкек-Арену», остаются неизвестными. Так же как и источники финансирования проекта. Камчыбек Ташиев, который возглавляет не только ГКНБ, но и Кыргызский футбольный союз, говорил, что около $21 млн на строительство стадиона должны были выделить из фонда по борьбе с коррупцией.

Но что это за кыргызский ФБК, неизвестно. До этого заявления Ташиева о нем никто ни разу не говорил, в реестре Минюста такого юрлица нет, а на вопросы о нем в Минфине журналистам OCCRP ничего не ответили.

В Министерстве культуры, информации и спорта расследователям сообщили, что «не располагают соответствующей информацией» о финансировании строительства стадиона. А в возглавляемом Ташиевым Кыргызском футбольном союзе журналистов с вопросами перенаправили в Управделами президента, которое и координирует стройку.

Никаких тендерных документов, связанных со строительством стадиона, в открытых источниках найти не удалось. Но это и не удивительно — еще в 2022 году по инициативе Жапарова в Кыргызстане изменили закон о госзакупках. Теперь госпредприятия могут закупать товары и услуги напрямую у поставщиков, не проводя никаких тендеров. Никаких данных о поставщиках и подрядчиках, как раньше, им также не нужно публиковать.

Однако в OCCRP нашли несколько иностранных компаний, вовлеченных в строительство. Одна из них — американская архитектурно-дизайнерская фирма Populous Holdings Inc. с офисами по всему миру. Три других — турецкие. Это архитектурная фирма Dzine, Arenes Engineering Group, которая занимается электромеханическими работами, и еще одна — Istanbul Statik Akademy. Какую роль она играет в проекте, неясно. Ни одна из этих иностранных компаний не ответила на запросы журналистов.

По плану кыргызских властей строительство стадиона должны завершить в 2026 году. А в феврале стало известно, что Кыргызский футбольный союз совместно с коллегами из Узбекистана и Таджикистана подал заявку на проведение на «Бишкек-Арене» Кубка Азии в 2031 году. Для этого на уже строящемся стадионе даже решили увеличить количество посадочных мест.