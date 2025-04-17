Карасартову обвиняют в соучастии в подготовке массовых беспорядков из-за письма Тилекмата Куренова, которое она опубликовала у себя в Фейсбуке.

В Свердловском райсуде в ночь с 16 на 17 апреля прошло сразу два заседания. Первое по законности и обоснованности задержания правозащитницы, а второе по мере пресечения в отношении нее.

Судья признал задержание Карасартовой незаконным, но обоснованным.

«Суд продолжил дальше рассмотрение уже вопроса меры пресечения…

Я уже ничего не понимаю… Как можно дальше продолжать рассмотрение, если задержание признано незаконным…», — указала на нестыковки в деле другая правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

В результате суд отправил Карасартову в СИЗО до 12 мая 2025 года.

В целом заседание проходило с нарушениями, на которые обращали внимание адвокаты. Судья Жаныбек уулу Адил не предоставил процессуальные документы, подтверждающие принятие дела к рассмотрению, и не предоставил переводчика по просьбе защиты.

Реакция следствия на ключевые вопросы защиты о том, в чем именно обвиняется правозащитница, были ли проведены необходимые экспертизы, выглядела однотипно:

«Это тайна следствия», — повторял следователь.

Милиция задержала и обыскала дом правозащитницы с 14 на 15 апреля. После этого Карасартову увезли на допрос и поместили в ИВС.

Карасартова связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Об этом же говорит и ее адвокат.

Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. Близкие Куренова сообщили, что он пропал 10 апреля в Дубае.

14 апреля милиция также распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.