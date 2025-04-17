В Бишкекском горсуде сообщили, что правозащитницу Риту Карасартову заключили под стражу до 12 мая, обвинив в «пособничестве к массовым беспорядкам».

В Свердловском райсуде в ночь с 16 на 17 апреля прошло сразу два процесса. Первый по законности и обоснованности задержания правозащитницы, а второй — по мере пресечения в отношении нее.

В результате суд отправил Карасартову в СИЗО. Адвокаты отмечали, что заседания прошли с нарушениями.

Милиция задержала и обыскала дом правозащитницы в ночь с 14 на 15 апреля. После этого Карасартову увезли на допрос и поместили в ИВС.

Карасартова связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Об этом же говорит и ее адвокат.

Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. Близкие Куренова сообщили, что он пропал 10 апреля в Дубае.

14 апреля милиция также распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.

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