Первомайский райсуд Бишкека 17 апреля признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Сергей Слесарев.

«Алмазбека Атамбаева признали виновным, но без установления наказания в связи с истечением срока давности дела», — сказал юрист.

Кримавторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о том, что он болен лейкозом. Позже стало известно, что справка была поддельной.

Дело об освобождении Батукаева стало одной из причин лишения Атамбаева статуса экс-президента. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос, но бывший президент проигнорировал все вызовы на встречу со следователем. Это стало причиной штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш в августе 2019 года, в результате которого бывшего президента и задержали.

В июне 2020 года суд признал Атамбаева виновным в коррупции по делу Батукаева и осудил политика на 11 лет и два месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Но в феврале 2023 года Атамбаева освободили из колонии. Тогда Верховный суд направил дело о незаконном освобождении Батукаева на новое рассмотрение.

Атамбаев все еще остается фигурантом несколько уголовных дел, которые до сих пор рассматриваются в судах.

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