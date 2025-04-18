Депутаты на заседании Жогорку Кенеша 17 апреля рассмотрели и приняли в трех чтениях поправки в закон «О Кабинете министров КР».

Согласно законопроекту, чтобы стать председателем Кабмина или членом правительства, нужно иметь высшее образование, стаж работы на государственных или муниципальных должностях в совокупности не менее семи лет ( пять лет из них — на руководящих должностях) или иметь опыт работы не менее десяти лет.

Для руководителей других органов также требуется высшее образование, стаж работы на государственных или муниципальных должностях в совокупности не менее пяти лет (не менее трех из них — на руководящих должностях) или иметь опыт работы не менее семи лет.

Вместе с тем, одна из поправок предполагает, что в случаях «служебной необходимости» можно будет назначать на должности председателя Кабмина и члена Кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти лиц, у которых есть профессиональный опыт в нужной области, даже если у них нет требуемого стажа на госслужбе.

По мнению инициаторов, важно учитывать не только формальный опыт работы претендента на госслужбе, но и ряд других характеристик, которые помогут успешно выполнять обязанности.

«Таким образом, появится возможность привлекать на руководящие должности в органах исполнительной власти лиц, обладающих высокими достижениями в сфере управления, в том числе вне государственной и муниципальной службы», — говорится в справке-обосновании.

По действующему закону о Кабмине, чтобы стать главой правительства или членом Кабмина, у кандидата должен быть стаж работы на государственной или муниципальной должности в совокупности не менее десяти лет.

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