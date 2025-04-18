Об этом 17 апреля сообщила в Фейсбуке правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

По словам адвоката Нурбека Сыдыкова, арестованная квартира — единственное имущество Мамыркуловой, в которой она проживала с семьей.

20 марта Канышай Мамыркулову задержали в ее доме. В милиции утверждали, что журналистка на своей странице в Facebook распространяла «искаженную информацию по вопросам кыргызско-таджикской границы».

Позже ее заключили под стражу до 19 мая. Мамыркуловой предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

Основной посыл постов журналистки — критика людей, в том числе сторонников и пиарщиков власти, которые в 2022 году писали об агрессии со стороны Таджикистана, а теперь выступают за подписание соглашения по границе между двумя странами.

Сама Мамыркулова считает, что уголовное дело против нее возбудили за освещение общественных, политических и социальных вопросов.

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