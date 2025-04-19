ГКНБ сообщил о том, что оппозиционера Тилекмата Куренова доставили в Кыргызстан. Ведомство утверждает, что критик кыргызских властей был в международном розыске, его задержали спецслужбы 19 апреля в ОАЭ. При этом известно, что оппозиционер перестал выходить на связь со своей семьей 10 апреля.

Куренова подозревают «в совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ подтверждает, что мужчина задержан за публикации в соцсетях.

«Находясь за пределами республики, совместно со своими сообщниками посредством многочисленных аккаунтов в социальных сетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти в КР»,

— сообщает ведомство.

Ранее ГКНБ задержал двух якобы сообщников Куренова, в том числе девушку, которая просто делала монтаж видео. Также, после публикации письма Куренова к родственникам была задержана правозащитница Рита Карасартова. Суд признал ее задержание незаконным, «но обоснованным» и водворил в СИЗО до 12 мая.

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