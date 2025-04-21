Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении управляющей банным комплексом «Бодрость» и еще двух кыргызстанцев — они подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом 18 апреля сообщила в своем Телеграм-канале официальная представительница МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двух фигурантов дела заключили под стражу, а предпринимательницу поместили под домашний арест.

По данным полиции, кыргызстанцы «обеспечивали деятельность расположенной в Тимирязевском районе Москвы организации, которая оказывала услуги прибывшим из-за рубежа водителям такси».

«В ходе одного из рейдов полицейские выявили иностранцев, которые работали на предприятии и проживали на его территории без оформления необходимых документов. Кроме того, ими были нарушены сроки допустимого пребывания в нашей стране», — подчеркнула Волк.

В заключение Волк отметила, что «мероприятия по противодействию незаконной миграции будут продолжены».

Не так давно в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как российские полицейские массово избивают граждан Кыргызстана в одной из бань Москвы.

Позже кыргызстанцы рассказали, что инцидент произошел вечером 10 апреля. По их словам, полицейские избили их, пытали различными способами, а после заставили заплатить штрафы. В МВД России же считают, что полицейские «не совершали противоправные действия» в отношении кыргызстанцев.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.

По данным МИД Кыргызстана на начало 2025 года, на миграционном учете в России состоят более 376 тысяч кыргызстанцев.

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