Решением Первомайского райсуда Бишкека оппозиционного активиста Тилекмата Куренова заключили под стражу до 19 мая, сообщают СМИ.

По данным журналиста-расследователя Болота Темирова, процесс прошел в закрытом режиме.

ГКНБ задержал Куренова 19 апреля в ОАЭ, затем его экстрадировали в Кыргызстан. При этом известно, что оппозиционер перестал выходить на связь со своей семьей 10 апреля.

Куренова подозревают «в совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях.

Ранее ГКНБ задержал двух якобы сообщников Куренова, в том числе девушку, которая просто монтировала видео активиста. Также после публикации письма Куренова к родственникам была арестована и правозащитница Рита Карасартова.

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