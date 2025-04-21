Президент Садыр Жапаров 18 апреля подписал указ о возвращении патентов для торговцев. Об этом сообщили в ГНС.

Глава ведомства Алмамбет Шыкмаматов рассказал, что изменилось. По его словам, стоимость патента будет фиксированной в зависимости от торговой площади или предполагаемой выручки за год.

«По такой системе сейчас работают [рынки] «Дордой» и «Тураталы базары». Там не применяются ККМ. Теперь такая система будет везде», — сказал он.

Также, как отметил, Шыкмаматов, ГНС отказалась от применения санкции по подоходному налогу в 5% от рыночной стоимости товара при отсутствии документов на него.

По его словам, предприниматели с годовой выручкой до 50 млн сомов могут работать по ставке 0,5% (раньше ограничения составляли до 30 млн сомов). Это, как утверждает глава налоговой, должно послужить стимулом для малого и среднего бизнеса.

«Дело в том, что единый налог предусматривает обязательное применение ККМ. С этим были сложности, торговцы уклонялись от их использования и уплаты налогов. А когда происходило превышение порога в 100 миллионов, то многие просто переоформляли свидетельства на другие лица», — сказал он.

Шыкмаматов подчеркнул, что фиксированная сумма налога на основе патента на этих рынках в зависимости от объема заявленной выручки и без ее ограничения может увеличить налоговые поступления до 1 млрд сомов.

Кроме того, согласно указу, для производителей и продавцов ювелирных изделий установили налог в 0,25%.

Что касается сделок с иностранными компаниями — налог составит 0,2% на доход, полученный в Кыргызстане.

Отмена патентов и протесты

В Кыргызстане с 2023 года стали обязательными ЭСФ (электронная счет-фактура) и ЭТТН (электронная товарно-транспортная накладная). Тогда в Бишкеке торговцы нескольких крупнейших рынков вышли на протесты против внедрения ЭСФ и ЭТТН.

Протестующие просили власти отменить ЭТТН, счет-фактуры и вернуть им патенты. Чтобы успокоить граждан на митинг даже приезжал Садыр Жапаров, который пообещал отложить введение новой системы.

Сам патент для торговой деятельности отменили с июля прошлого года.

В итоге с января этого года в стране отменили обязательное применение ЭТТН. Это касается большинства видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции.

Вместе с тем глава Кабмина Адылбек Касымалиев в конце февраля заявил, что правительство пересмотрело порядок использования ЭТТН и возвращается к патентной системе там, «где это оправдано».