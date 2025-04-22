Если Эмин Агаларов для вас — это грустный романтический певец, то его недавний визит в Кыргызстан вас наверняка удивил. Кортеж с охраной, перекрытые дороги, личная встреча с президентом — обычно певцов так не принимают. Но Эмин не обычный певец. Он представитель одного из самых влиятельных бизнес-кланов бывшего СССР, чьи интересы простираются от Бишкека до Нью-Йорка.

Наследник империи

Отец Эмина, Арас Агаларов — создатель одной из крупнейших девелоперских компаний Crocus Group. В Москве она известна пафосными торговыми центрами, гигантским выставочным залом Crocus Expo и «собственной» станцией метро, а по всей России — миллиардными господрядами.

Агаларовы участвовали в строительстве платной кольцевой дороги вокруг Москвы, космодрома «Восточный», стадионов к Чемпионату мира по футболу и много чего еще. В общем, если в России строят что-то дорогое и масштабное — Crocus рядом.

Тени прошлого

Построить такую империю без связей было бы невозможно, и они у Агаларовых, конечно, есть.

Бывший профсоюзный функционер Арас Агаларов начал бизнес еще в советское время: в 80-х он продавал на Западе русские сувениры и покупал там компьютеры.

В начале 90-х, как и многие в те годы, Агаларов имел дело с бандитами: его безопасность обеспечивала группировка вора в законе Хикмета. Об этом рассказывал журналистам бывший азербайджанский полицейский Эмин Ахмедбеков.

В 2012 году Эмина и его отца видели на дне рождения Сергея Михайлова по кличке Михась. Его называли лидером Солнцевской ОПГ — одной из самых влиятельных в России.

Подробности этих историй можно прочитать на Forbes, и в расследованиях The Insider.

Друзья на уровне

Сейчас связи у Агаларовых совсем другие, и впечатляют не меньше их финансовых возможностей. Причем у Эмина они не хуже папиных.

Эмин был женат на Лейле Алиевой — дочери президента Азербайджана. У них родились два сына-близнеца, потом они взяли приемную дочь.

Журнал «Компания» писал, что Ильхам Алиев был против этого брака. И через девять лет брак распался. Тем не менее, судя по фотографиям в соцсетях, у семей остались теплые отношения. Это очень помогло бизнесу Агаларовых в Баку, где Эмин строит элитный город Sea Breeze на берегу моря.

А ещё Эмин лично знаком с Дональдом Трампом. В 2013 году будущий президент США снялся в музыкальном клипе Эмина.

В том же году семья Агаларовых устроила конкурс «Мисс Вселенная» в Москве, на котором Трамп присутствовал лично.

Агаларовы даже собирались строить в Москве небоскреб Trump Tower (деньги на него люди Трампа искали у друзей Путина) — но помешала первая победа Трампа на президентских выборах.

И вишенка на торте: в 2016 году Эмин якобы помог устроить встречу Трампа-младшего с юристкой, у которой был компромат на соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Центральная Азия: не только Иссык-Куль

Эмин Агаларов долго работал у отца, но в 2023 году ушёл из Crocus Group и создал свою компанию — Agalarov Development. Сейчас она активно работает в тюркоязычных странах бывшего СССР. Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан — везде какие-то стройки и проекты.

На сентябрь 2024 года компания Эмина анонсировала начало строительства жилкомплекса с отелем в центре Ташкента, а на водохранилище Чарвак под Ташкентом он собирается построить туристический комплекс Sea Breeze.

В Кыргызстане Агаларовы работают с 2015 года. Тогда отец Эмина обязался обновить пункт пропуска Торугарт на границе с Китаем. Потом Эмин открыл в Бишкеке элитный сетевой тренажерный зал Crocus Fitness, а теперь хочет построить премиум-курорт Sea Breeze на Иссык-Куле.

Эмин, похоже, решил, что если его берега облагородить, то на озеро можно заманить публику побогаче нынешней. Например, китайских туристов. А Садыр Жапаров деньгам всегда рад.

Что они здесь ищут?

В последние годы бизнес Агаларовых в России переживает не лучшие времена. Сначала по их торговым центрам и выставочным комплексам ударила пандемия: из-за карантина они долго пустовали и Агаларовы потеряли на этом 5 млрд руб.

Чтобы спасти бизнес, они набрали кредитов и начали отбивать их на господрядах — но тут Путин устроил войну.

Нет, под санкции Агаларовы не попали. Но девальвация рубля, уход из России глобальных брендов и стремление людей экономить снизили оборот торговли. А государство стало меньше тратить на гражданское строительство.

Кроме того, в 2024 году в крупнейшем концертном зале Агаларовых Crocus City Hall произошел теракт. Зал полностью сгорел, ущерб оценили в $150-200 млн.

Зато в Центральной Азии, наоборот, экономический бум. Сюда переехали сбежавшие из России бизнесы и инвестиции. Регион зарабатывает большие деньги на реэкспорте «санкционки» и российского золота.

Самое время построить что-нибудь дорогое.

К тому же Россия все сильнее теряет влияние в регионе, и место ее компаний занимают азиатские. В том числе из Турции и Азербайджана. А на место токсичного «русского мира» приходит идеология пантюркизма.

И вот тут-то Агаларовы вспомнили о своих тюркских корнях.

Поможет ли это им? Неизвестно: по словам самого Эмина, вложения в гостиничный бизнес начинают окупаться только через 10–12 лет. Не говоря уже о том, что отель надо сначала построить.

Компания отца Эмина Crocus International затянула строительство новой таможни в Торугарте на семь лет. Хотя получила на это из российского бюджета $129 млн.

Что это значит для нас?

С одной стороны, такие проекты, как у Эмина — это инвестиции, рабочие места, туризм. Чтобы вкладывать деньги в страну, где власти могут отобрать любой бизнес, нужны очень серьезные связи, и у Агаларовых они есть.

С другой — риски: экологические, социальные и даже политические. Потому что Иссык-Куль точно подорожает и простым людям подойти к нему будет труднее. А кого-то могут вообще согнать с родной земли, и не факт, что выплатят компенсацию. Все это мы уже видим в Бишкеке.

Кроме того, если за бизнесом стоят международные интересы, это может повлиять на политику страны.

Поэтому, когда в следующий раз услышите песню Эмина о неразделенной любви, вспомните: за романтическим образом стоит человек, который играет по-крупному. И его интерес к Кыргызстану — это не случайность.