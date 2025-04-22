22 апреля на столичном проспекте Айтматова сотрудники мэрии начали высаживать клены взамен вырубленных тополей.

Деревья привезли из Европы. В Управделами президента заверили, что предоставят подробную информацию позже.

В конце ноября 2024 года мэрия срубила более тысячи тополей на проспекте Айтматова. По словам градоначальника Айбека Джунушалиева, срок службы деревьев истек, что «делает их опасными». Тогда он заверял, что на месте вырубленных тополей посадят другие деревья, подходящие климату города.

В итоге муниципалитет решил высадить на проспекте Айтматова клены высотой 4,5 метра. Как утверждал вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, те, кто оплакивал вырубку деревьев, «потом будут радоваться». А часть спиленных тополей, по его словам, мэрия выделит малоимущим семьям на дрова.

Однако позже стало известно, что причина столь срочной вырубки более тысячи тополей — расширение проспекта Айтматова до шести полос. Эта дорога ведет прямо к офису президента «Ынтымак Ордо». Для этого, помимо вырубки тополей, мэрия взялась за снос построек, расположенных на этой улице. Собственники домов против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны и требуют компенсаций.

Как пояснил управделами президента Каныбек Туманбаев, дорогу расширяют для приема иностранных делегаций — в 2025 году в Кыргызстане пройдет саммит ШОС, на который приедут президенты 19 стран.

фото и видео: Клооп

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