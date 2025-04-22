Глава Кабмина Адылбек Касымалиев одобрил предложение мэрии Бишкека по разработке генплана развития столицы до 2050 года, сообщает издание AКИпресс.

По их данным, в распоряжении правительства говорится, что поставщиком услуг по разработке генплана выступает компания «Никкен Сэккей Лтд».

По условиям инвестиционного соглашения разрабатывать документ будут за счет внебюджетных денег.

Как пишет издание, это решение принято для «обеспечения планомерного развития территории столицы Кыргызстана». При этом указано, что будет учитываться соглашение между Кабмином и ООО «РЦА Ливинг» по строительству комплекса зданий с бизнес-центрами, жилыми и соцобъектами и парковыми зонами в Бишкеке.

Мэрии столицы поручили заключить договор с японской архитектурной компанией «Никкен Сэккей Лтд» на разработку генплана.

А Минстроительства должно принять меры, чтобы лицензию «Никкен Сэккей Лтд» признали на территории Кыргызстана — у компании иностранная лицензия.

Вопрос генплана столицы активно обсуждается как в парламенте, так и среди общественности. Власти Бишкека расширяют проезжую часть на проспекте Айтматова до шести полос. Ради этого они срубили более тысячи тополей, а теперь сносят постройки на территории 66 частных домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2».

По словам градоначальника Айбека Джунушалиева, мэрия требует сноса построек, опираясь на генплан столицы 1970-х годов. По нему «от края дороги [территории домохозяйств] должны уйти на 12-14 метров в сторону». Граждан просят освободить территорию, но компенсации при этом не предусмотрены.

При этом непонятно, почему мэрия опирается именно на документ 1970-х годов, если действующий генплан был утвержден постановлением правительства в 2006 году до 2025-го.

Депутат Исхак Масалиев даже задался вопросом на парламентском комитете, как мэрия ведет работу, если генплан только разрабатывается?

Компания «Никкен Сэккей Лтд» ранее разработала проект многофункционального комплекса Royal Central Park, которое возведут на месте бывшего ипподрома «Ак-Кула». Застройщиком и инвестором комплекса выступает компания «РЦА Ливинг», которая упоминалась в совместном расследовании «Клоопа» и Temirov Live.

В прошлом году журналисты изданий выяснили, что 53 с лишним гектара земли под ипподромом «Ак-Кула» власти Кыргызстана продали этой компании в рассрочку значительно дешевле ее рыночной стоимости.

За компанией «РЦА Ливинг» стоит вьетнамская олигархическая семья — бывший партийный функционер Туан Тран и его жена Нгуен Тхи Нгует Хыонг. А также семья депутата Бахридина Шабазова, косвенно связанная с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Подробнее об этом читайте в нашем расследовании.

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