В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержан мужчина по подозрению в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом 22 апреля сообщили в институте Омбудсмена.

Сейчас пострадавшей 15 лет. По ее словам, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было 12 лет. Он продолжил делать это на протяжении следующих двух лет, добавили в институте Омбудсмена. Девочка подтвердила эту информацию на допросе.

Подросток рассказала, что ее мать знала об этом, но не предприняла никаких действий. По словам девочки, осенью прошлого года ее мать уехала на заработки за границу, оставив трех дочерей с мужем. Через некоторое время мать отправила дочерей к своей крестной, проживающей в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Однако в апреле этого года женщина решила отправить дочерей обратно к своему мужу. Тогда старшая дочь — пострадавшая — отказалась возвращаться в Сузак и рассказала о перенесенном насилии.

После этого крестная мамы отвезла девочку в Иссык-Атинский РОВД. Там пострадавшую допросили и назначили судмедэкспертизу. Ее результатов пока нет.

Саму же несовершеннолетнюю временно поместили в детский центр. Она находится под опекой соцработников, пока ее матери нет в стране. Иссык-Атинская милиция направила материалы дела коллегам в Сузакский район. А те уже сообщили, что 19 апреля возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Отчим девочки задержан.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы принять меры по защите девочки.

В начале апреля зампредседателя Верховного суда Нургуль Бакирова заявила, что в Кыргызстане участились случаи сексуализированного насилия над детьми.

По ее словам, если в 2023 году в стране зарегистрировали 302 случая нарушения прав детей, то в 2024-м — уже 333. При этом, как подчеркнула Бакирова, «значительный рост отмечается по линии сексуализированного насилия, особенно в отношении девочек от 14 до 18 лет».

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