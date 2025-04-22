Правозащитнице Рите Карасартовой не позволили выехать из колонии в клинику для снятия швов. Об этом 22 апреля сообщила дочь Карасартовой — Касиет Мамырбай.

Она пояснила, что Карасартова перенесла тяжелую операцию на челюсть, которая длилась восемь часов вместо положенных трех. Мамырбай подчеркнула, что правозащитница в течение недели принимала обезболивающие таблетки из-за жутких болей — «кровотечение открывалось чуть ли не каждую ночь».

«Начальник СИЗО сказал, что может впустить доктора в учреждение. Но в таких условиях [снимать швы] очень опасно. А если опять откроется кровотечение? Насколько там оборудовано место для таких операций? К кому можно обратиться? Неужели тяжело вывезти человека на два-три часа?» — задалась вопросом Мамырбай.

В ГСИН сообщили «Клоопу», что эта информация «не соответствует действительности».

По их данным, 22 апреля адвокат правозащитницы обратился с заявлением по поводу вывоза Карасартовой в частный стоматологический центр для снятия швов после установки имплантов.

В службе отметили, что, «планируется организовать вывоз обвиняемой для осмотра у лечащего врача» после согласования с медучреждением.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что ранее Карасартова не обращалась к медикам СИЗО-1.

В ночь на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого ее увезли на допрос. 17 апреля решением суда Карасартову заключили под стражу до 12 мая.

Карасартову обвиняют в «пособничестве к массовым беспорядкам». Сама правозащитница связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Об этом же говорит и ее адвокат.

Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. На тот момент близкие Куренова заявили, что он пропал без вести.

Однако 19 апреля ГКНБ задержал активиста в ОАЭ и экстрадировал в Кыргызстан. Куренова подозревают в «совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях. Позже решением суда Куренова поместили под стражу до 19 мая.