Если в столичных школах не будет хватать мест, то первоклассники будут учиться в зданиях ближайших детских садов. Об этом на заседании Бишкекского горкенеша 22 апреля сообщила вице-мэр города Виктория Мозгачева. По ее словам, мэрия пока рассматривает такой вариант.

«Если в образовательных учреждениях не будет хватать посадочных мест, то те дети, которые должны были быть в подготовительной группе, будут считаться учащимися первого класса и будут закреплены за школами. Просто они будут получать образование в дошкольном учреждении, в котором обучались», — пояснила Мозгачева.

Глава департамента образования мэрии Рахат Мусаева же подчеркнула, что дети будут приходить в детсады по расписанию на несколько часов — уроки будут длиться по 35 минут. Она добавила, что учебный процесс организуют в две смены.

«Ребенок будет считаться учеником школы. Обучать будут преподаватели этой школы», — сказала она.

По данным Мусаевой, в детсадах планируют разместить 14 тысяч первоклассников.

«Цифры могут измениться из-за внутренней миграции. Ожидаем, что в этом году в первый класс поступят 23 тысячи детей, а во второй — 25 тысяч. Разместить в школах мы можем только 9 тысяч первоклассников из 23 тысяч, а остальных 14 тысяч планируем разместить в зданиях детсадов. Эта цифра может измениться, так как пока ведется работа по поиску учебных кабинетов в школах», — заключила чиновница.

Всего в Бишкеке 120 школ и 118 муниципальных детсадов. И пока неясно, в скольких дошкольных учреждениях будут учиться первоклассники.

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