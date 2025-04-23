Издание «Азаттык» сообщило, что ГКНБ задержал по делу о вербовке наемников сотрудницу Русского дома* в Оше Наталью Секерину. Задержание женщины подтвердили и в организации.

«Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища», — говорится в заявлении.

Как сообщили «Клоопу» в Первомайском райсуде, 19 апреля суд заключил Секерину под стражу до 17 июня. Ее обвиняют по части 1 статьи 416 Уголовного Кодекса «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях».

По данным «Азаттыка», помимо Секериной, сотрудники ГКНБ задержали еще троих чловек. Среди них — Сергей Лапушкин, сотрудник пресс-службы мэрии Оша.

В суде же говорят, что остальных троих граждан — Л.С.А., С.В.Т. и В.В.А. — также заключили под стражу до 17 июня. Их обвиняют по той же статье.

В мэрии Оша подтвердили задержание Лапушкина. Между тем, как пишет «Азаттык», на сайте Русского дома публиковалась информация с мероприятий, в которых участвовал Лапушкин.

По Уголовному Кодексу Кыргызстана гражданам республики за вербовку, финансирование и обучение наемников для использования в вооруженном конфликте другого государства грозит срок от семи до 10 лет, а за участие в вооруженных конфликтах других государств — от 10 до 12 лет колонии.

Ранее эту статью применяли в отношении кыргызстанцев, которые воевали в Сирии, однако после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года она стала использоваться и в отношении кыргызстанцев, которые участвуют в войне в Украине.

В 2023 году по этой статье осудили Аскара Кубанычбек уулу за наемничество на стороне России в Украине. Сначала его приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже дело пересмотрели. В итоге мужчине смягчили наказание до семи лет лишения свободы. Его освободили под пробационный надзор на три года.

Несмотря на это, позже Кубанычбек уулу уехал в Россию. Затем стало известно, что он подписал новый контракт с Минобороны РФ и получил российское гражданство.

Помимо него, в Араване кыргызстанца М.у.К. приговорили к пяти годам колонии за участие в войне в Украине. А в Нарыне осужденного на пять лет Бекназара Бөрүгул уулу помиловали по амнистии — ранее мужчина воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера.

*Русский дом в Оше открылся в 2016 году. Основная задача организации, заявленная на их сайте, — развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в области культуры и образования.

Организация проводит различные культурные мероприятия, в том числе, посвященные участию СССР во Второй мировой войне, к примеру, постановки от школьников в Оше о Сталинградской битве или дни памяти, посвященные победе.