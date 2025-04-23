Кабмин поручил Минфину выделить 67,8 млн сомов на компенсации кыргызстанцам, чьи дома снесут при строительстве новой четырехполосной дороги в Ошской области. Такое распоряжение подписал 21 апреля премьер-министр Адылбек Касымалиев.

Речь идет о дороге протяженностью 599,19 метров. Она должна соединить трассу Бишкек — Ош с улицей Турсунбаева в южной столице.

Размер компенсации будет определен на основе заключения независимых оценщиков, говорится в документе.

Как сообщили изданию 24.kg в аппарате полномочного представителя президента в Ошской области, новая дорога не достроена из-за расположенных на этой территории жилых домов. Всего, по их данным, там 32 дома и пять коммерческих объектов.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что снесут не все дома, у некоторых объектов снесут заборы, хозпостройки и т.д. Там добавили, что компенсации начнут выплачивать в ближайшее время.

Тем временем жители улицы Навои все еще ждут свои компенсации и предоставления участков с подходящими условиями для переселения. Власти Оша планируют расширить эту улицу до 30 метров. Для этого они хотят снести участки домов, якобы вышедших за красную линию дороги. Мэрия предупредила горожан о сносе, а 12 апреля начала принудительно демонтировать постройки.

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