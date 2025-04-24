Задержание сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной — провокация. Об этом заявил 23 апреля глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Ожидаются пояснения и реакция. Вот: Это провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны», — написал он в своем Телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что ГКНБ задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину по делу о вербовке наемников. Вместе с ней задержаны по этому же делу еще три человека, среди которых работник пресс-службы Оша Сергей Лапушкин. Всех поместили под стражу на время следствия до 17 июня.

По Уголовному Кодексу Кыргызстана гражданам республики за вербовку, финансирование и обучение наемников для использования в вооруженном конфликте другого государства грозит срок от семи до 10 лет, а за участие в вооруженных конфликтах других государств — от 10 до 12 лет колонии.

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