Вице-мэр Оша Салтанат Аманова на засадании муниципалитета 24 апреля предложила закрыть антикинотеатры в городе. Она заявила, что в прошлом году в таких заведениях были изнасилованы три несовершеннолетние девушки.

Начальник УВД Оша Дамирбек Исаков на заседании подтвердил, что милиция зафиксировала три случая изнасилования девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Он поддержал инициативу Амановой.

«Антикино — это, по сути, чуждое нашему менталитету явление. [Вице-мэр] Салтанат Абдылдаевна подняла правильный вопрос. Мы должны закрыть такие места. Они приносят негатив», — сказал Исаков. Он добавил, что для закрытия антикино потребуется помощь муниципалитета и городского кенеша.

В пресс-службе УВД Оша сообщили «Клоопу», что только одно из трех дел было передано в суд. Два других были прекратили после экспертизы — в них не нашли состава преступления.

В начале апреля зампредседателя Верховного суда Нургуль Бакирова заявила, что в Кыргызстане участились случаи сексуализированного насилия над детьми.

По ее словам, если в 2023 году в стране зарегистрировали 302 случая нарушения прав детей, то в 2024-м — уже 333. При этом, как подчеркнула Бакирова, «значительный рост отмечается по линии сексуализированного насилия, особенно в отношении девочек от 14 до 18 лет».

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