Прокуратура Октябрьского района Бишкека подала иск в суд о закрытии телеканала «Апрель ТВ». Об этом сообщили 24 апреля в Генпрокуратуре.

«На основании материалов, поступивших из ГКНБ, а также экспертных заключений уполномоченных госорганов, прокуратура Октябрьского района Бишкека подала исковое заявление в Октябрьский райсуд о прекращении деятельности в социальных сетях «Апрель ТВ» и об аннулировании разрешения на размещение телерадиоканала “Апрель”, они находятся на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении ГП.

В надзорном органе подчеркнули, что иск подан для «защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправной информации и обеспечения соблюдения законодательства Кыргызстана в сфере СМИ».

Что говорит редакция?

Сама редакция «Апрель ТВ» 23 апреля сообщила, что прокуратура подала на них в суд за сарказм, насмешки и мимику ведущих телеканала.

«Негативное наслоение отрицательной информации, сопровождающейся сарказмом, насмешками, видео-коллажами, экспрессивной речью и мимикой ведущих телеканала, ведет к восприятию действующей власти КР в невыгодном свете, подрывает авторитет власти, вызывает недоверие, подозрительность у людей, которые смотрят данные новости», — указано в исковом заявлении прокуратуры.

Вместе с тем там отмечено, что «все это может усугубиться» под воздействием социального или мирового триггера и «спровоцировать призывы к массовым беспорядкам с целью последующего захвата власти, [привести к] нагнетанию недоверия и межличностным конфликтам».

В телеканале заявили, что приветствуют усилия органов правопорядка по недопущению деструктивной деятельности кого-либо. Но в редакции напомнили и о свободе слова в демократическом государстве.

«Критика власти со стороны СМИ — важнейший инструмент демократического государства. Ведь сам президент Садыр Жапаров неоднократно заявлял о том, что демократия в Кыргызстане была, есть и будет. Мы также уверены в том, что независимые судебные органы примут справедливое решение», — заявили в редакции.

Телеканал «Апрель ТВ» был создан в 2018 году. Издание возглавляет Дмитрий Ложников. Сам телеканал изначально принадлежал бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаева. Но в редакции подчеркнули, что с 2022 года телеканал не связан с политиком.

Власти Кыргызстана неоднократно пытались закрыть телеканал, на журналистов издания подавали в суд и выносили предупреждения.

В Кыргызстане с приходом к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева усилилась тенденция по давлению на несогласных с властью. Кыргызские власти задерживают журналистов, акынов, правозащитников и даже пенсионерок за якобы призывы к захвату власти или к беспорядкам в постах в соцсетях.

Всего за четыре года президентства Жапарова, согласно исследованию «Клоопа», более 140 человек, которые так или иначе критиковали власть, подверглись преследованию по политическим мотивам. Среди них активисты, журналисты, политики и обычные люди.