Свердловский райсуд Бишкека 24 апреля приговорил социал-демократов Темирлана Султанбекова, Ирину Карамашкину и Розу Турксевер к трем годам пробационного надзора. Заседание прошло в закрытом режиме.



Адвокат осужденных членов партии «Социал-демократы» Айбек Турдуев назвал решение суда незаконным. Он настаивает, что в деле нет ни одного доказательства, подтверждающего вину его подзащитных.

«Естественно мы будем обжаловать решение. Скажу, что мы не ожидали такого приговора. Если бы суд руководствовался законом при принятии решения, то он бы оправдал всех обвиняемых», — сообщил юрист.

Лидер партии Темирлан Султанбеков добавил, что он и его сопартийцы не согласны с решением суда и обжалуют приговор.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.



В конце февраля дело социал-демократов о подкупе голосов засекретили — судебные заседания проходили в закрытом режиме и без участия СМИ.

Позже стало известно о том, что социал-демократов обвинили еще и в мошенничестве и нарушении финансирования избирательной кампании.



Адвокаты неоднократно заявляли о нарушениях во прем судебных заседаний. К примеру, суд без объяснений отказался вызывать некоторых свидетелей обвинения. Речь шла о тех свидетелях, чьи показания в суде разнились с заявлениями, которые они делали во время следствия. Эти свидетели обвинения хотели выступить в пользу обвиняемых. Вместо допроса в суде зачитали старые протоколы допросов. Также адвокаты заявляли о том, что им не предоставляли доступа к материалам дела.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.

В конце февраля дело социал-демократов о подкупе голосов засекретили — судебные заседания проходили в закрытом режиме и без участия СМИ.

Позже стало известно о том, что социал-демократов обвинили еще и в мошенничестве и нарушении финансирования избирательной кампании.

Адвокаты неоднократно заявляли о нарушениях во прем судебных заседаний. К примеру, суд без объяснений отказался вызывать некоторых свидетелей обвинения. Речь шла о тех свидетелях, чьи показания в суде разнились с заявлениями, которые они делали во время следствия. Эти свидетели обвинения хотели выступить в пользу обвиняемых. Вместо допроса в суде зачитали старые протоколы допросов. Также адвокаты заявляли о том, что им не предоставляли доступ к материалам дела.