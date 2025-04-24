Друг Садыра Жапарова Арзыбек Бурканов продолжает обрастать чужой собственностью. На этот раз «Клооп» и Temirov Live выяснили, его империя пополнилась «Карабалтинским заводом строительных изделий». Завод перешел к Бурканову от бывшего водочного магната Шаршенбека Абдыкеримова и названного сына бывшего таможенного короля Райымбека Матраимова. Схема стандартная: перед этим Госкомитет нацбезопасности обвинил Абыкеримова и Матраимова в экономических и других преступлениях.

Шаршенбек Абдыкеримов основатель холдинга «Аю», который включал в себя около 30 компаний. Некоторые из этих компаний по документам принадлежали его родственникам и партнерам. Так было и с «Карабалтинским ЗСИ» владельцем которого числился партнер Абдыкеримова Эмилбек Ажибеков.

В апреле 2023 года президент Садыр Жапаров сообщил, что государство конфисковало основу бизнеса Абдыкеримова — два алкогольных завода «Аю». О судьбе «Карабалтинского ЗСИ» тогда ничего не сообщалось. Но через три месяца у завода появился новый владелец в лице Арстанбаева Алмазбека Мураталиевича. Он приходится названным сыном (өкүл бала) бывшему зампреду Государственной таможенной службы Райымбеку Матраимову, чье имя стало в Кыргызстане синонимом коррупции и контрабанды. Из ранее опубликованных журналистами расследований известно, что Арстанбаев владел бизнесом, которое приписывали семье Матраимова и что его компании возможно были связаны в схемах с грузовыми перевозками.

Тогда казалось, что Жапаров простил Матраимова за старые грехи. В феврале 2021 года тот признал вину в организации коррупционных схем на таможне, выплатил 2 млрд сомов компенсации в бюджет и даже купил пентхаус в центре Бишкека. Но осенью 2023 года прошел слух, что Матраимов, обещавший заплатить властям еще несколько сотен миллионов сомов, покинул страну.

В январе 2024 года ГКНБ объявил Матраимова в розыск. Его обвинили в хулиганстве и незаконном пересечении границы.

Оказалось, что в 2022 году Матраимов пытался восстановить свои коррупционные схемы на таможне. Он попросил своего названного сына привезти к нему родственника Хабибуллы Абдукадыра — бизнесмена, занимающегося контрабандой китайских товаров в страны Центральной Азии. Названный сын Матраимова попросил о помощи покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, который с угрозами заставил приехать родственника Хабибуллы к дому Матраимова. Все эти подробности были озвучены в суде.

На встрече были Райымбек Матраимов, Камчы Кольбаев и экс замглавы таможни Замирбек Карашев. Во время встречи Матраимов угрожал пистолетом родственнику Хабибуллы, чтобы тот донес до короля контрабанды, что он до сих пор влияет на решения вопросов на таможне. Но кажется это Матраимову не удалось и поэтому он сбежал за границу.

Возможно, тем самым названным сыном Матраимова, который выполнил поручение, был Алмазбек Арстанбаев — его инициалы совпадают с указанными в судебном постановлении.

После этой истории ГКНБ отчитался, что многомиллиардный бизнес экс-таможенника перешел государству.

Однако новым владельцем «Карабалтинского ЗСИ» стало почему-то не государство, а частная компания «Ала-Тоо Гидро». Владельцами этого ОсОО числятся Чилтенов Нурсултан Рыспекович и Бурканов Азат Арзыбекович.

Было ваше, стало наше

Оба они — не случайные для Садыра Жапарова люди. Нурсултан Чилтенов — сын племянника бывшего президента Аскара Акаева. Активист Эрлан Бекчоро писал, что Акаев приходится Жапарову сватом. То есть свояченица нынешнего президента является женой племянника Аскара Акаева Рыспека.

Азат Бурканов — сын друга президента Арзыбека Бурканова. Он был доверенным лицом Жапарова на президентских выборах. Потом компании, связанные с Буркановым, начали выигрывать государственные тендеры и открывать казино.

Это не первый актив Абдыкеримова, который оказался в руках у окружения президента.

В 2023 году ГКНБ конфисковал у его людей часть «Кыргызского камвольно-суконного комбината» общей площадью в 4,1 га. В том же году комбинат продали компании «Тарим Трэйд». Соучредителем этой компании является Пальван Нур Мухаммед. Это сын уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра — одного из главных фигурантов расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» о контрабанде, и сват Райымбека Матраимова.

Тем не менее, президент Жапаров публично поддерживает Абдукадыра как «инвестора». OCCRP, Temirov Live и «Клооп» в своем расследовании выяснили, что друзья сына президента Рустама Жапарова стали бизнес-партнерами Хабибулы Абдукадыра.

«Клооп» и Temirov Live рассказывали, что в руки Бурканова и других приближенных президента перешли и активы других бизнесменов, которых ранее задерживал ГКНБ и на которых давили государственные органы. Среди них — бишкекский завод ЖБИ рядом со швейным рынком «Мадина», сам этот рынок и соседний оздоровительный центр «Сан-Сити». А невестке президента Бурул Кыштобаевой перешла доля в строительном бизнесе экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова, которого ГКНБ обвинял в коррупции.

Авторы: Арууке Солтоной, Виктор Мухин, Екатерина Резникова, Temirov Live