В новость добавлена позиция издания «Станрадар».

Один из фигурантов дела о наемничестве — российский политтехнолог, ​​автор Телеграм-канала «Улыбаемся и машем» Виктор Васильев. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Первомайском райсуде Бишкека.

Он, так же как и остальные трое задержанных, заключен под стражу до 17 июня.

Задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение госвласти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

По данным издания «Станрадар», Васильева задержали примерно 17-18 апреля в аэропорту «Манас», когда тот прилетел из Африки.

«Посольство России в Кыргызстане знает о сложившейся ситуации и работает по ней. К Васильеву пока не пускают адвоката», — пишет издание.

Тем временем источники телеграм-канала «Салам Кыргызстан» сообщили, что Васильева задержали после мероприятия ИА «Станрадар» Никиты Мендковича и Ольги Шелковой, «неоднократно разжигавших межнациональную рознь и вражду между двумя странами».

Однако позже в издании «Станрадар» заявили, что их сайт стал «объектом клеветы».

«Публикация указанного канала [«Салам Кыргызстан»] содержит ряд выдумок. В частности, утверждается, что редактор нашего ресурса Ольга Шелкова и журналистка Майя Шагал — это одно лицо, хотя это совершенно разные участницы нашего коллектива. Упомянутый в публикации Никита Мендкович, автор нашего ресурса, также не присутствовал на конференции и не принимал в ней какого-либо участия», – заявило руководство сайта.

В «Станрадаре» назвали клеветой информацию телеграм-канала «Салам Кыргызстан» о том, что организаторы конференции «Центральная Азия: Вызовы безопасности и горизонты сотрудничества» «разжигали межнациональную рознь и вражду между двумя странами».

Кроме того, в редакции отметили, что у них нет данных о том, находился ли Васильев в Кыргызстане и был ли он арестован властями.

Между тем из открытых источников известно, что Виктор Васильев сменил фамилию — ранее он был известен под фамилией Луковенко. Об этом писали центр «Досье», издание «The Insaider» и проект радио «Свобода» и «Настоящего Времени» «Система».

По данным «Досье», Васильев работал в Украине под кураторством полковника ГРУ Дениса Смолянинова и пытался вербовать готовых сотрудничать с Россией активистов в Украине, в частности в неонацистской среде. В материале говорится, что Васильев в прошлом имел фамилию Луковенко, был активистом националистической организации «Русский вердикт» и был осужден за убийство уроженца Шри-Ланки в день «Русского марша».

Издание «The Insaider» также отмечает, что Васильев в 2009 году после «Русского марша» «на почве расизма» убил уроженца Шри-Ланки, гражданина Швейцарии. Позже за это преступление его приговорили к восьми годам заключения. После освобождения и смены фамилии Васильев начал карьеру африканиста и вел свой Telegram-канал «Улыбаемся и машем».

Согласно расследованию издания, канал Васильева — часть большой «пригожинской сетки», которую создали во время расцвета деятельности ЧВК Вагнера на Африканском континенте. После гибели Евгения Пригожина в 2023 году эта сетка, как утверждается, перешла под контроль российских властей.