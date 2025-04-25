Депутат Дастан Бекешев заявил, что в Кыргызстане нужно разработать закон о нежелательных лицах. Об этом парламентарий сказал в своем Телеграм-канале 25 апреля.

Бекешев считает, что российский депутат Михаил Матвеев оскорбительно высказался в адрес Кыргызстана, назвав страну «организацией, которую надо поставить на место».

Кыргызский политик подчеркнул, что это произошло после того, как ГКНБ задержал четверых человек, «которые занимались здесь вербовкой лиц для того, чтобы они потом воевали на стороне российской армии».

«Я на стороне ГКНБ. Нам нужно разработать законопроект о нежелательных лицах. Такие законы есть во многих странах мира. И когда такого рода выражения происходят, надо просто запрещать им въезд на территорию Кыргызстана, заниматься какой-то деловой активностью на территории Кыргызстана, ему и его родственникам надо запрещать», — заявил Бекешев.

Он напомнил, что в свое время Кыргызстан объявил персоной нон-грата покойного российского депутата Владимира Жириновского. И когда тот позже пытался прилететь в Кыргызстан, то не смог этого сделать из-за этого постановления.

«Такие, как Михаил Матвеев, сеют раздор между нашими странами и делают все возможное, чтобы вбить клин. Такого рода недипломатические высказывания должны пресекаться самой Российской Федерацией. А мы, в свою очередь, должны дать задание МИДу, чтобы вызвали посла и дали ему ноту, и объявили Михаила Матвеева персоной нон-грата», — заключил Бекешев.

Что произошло?

23 апреля зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев прокомментировал задержание сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной. Он заявил изданию RTVI, что Россия может «поставить на место маленькую обнаглевшую организацию».

Как отмечает издание, политик считает, что главы государств и МИДы бывших советских республик в Центральной Азии ведут себя «достаточно дерзко» по отношению к Москве, хотя «огромная часть их экономики зависит от России и именно она принимает их трудовых мигрантов».

Матвеев заявил, что у России есть «огромное количество» механизмов давления на страны ЦА, и призвал правительство и МИД использовать их.

«Я думаю взять и ограничить переводы в Кыргызстан, к примеру, денежных средств из российских банков легко. Может же что-то такое произойти с этими переводами, когда они вдруг окажутся заблокированы? У великой державы есть миллион вариантов, как поставить на место маленькую обнаглевшую организацию, которая себя дерзко ведет», — сказал депутат.

Политик также считает, что «власти Кыргызстана переходят определенные черты». Но он добавил, что в преддверии Дня Победы «никто не заинтересован в какой-то эскалации».

Обмен резкими высказываниями между депутатами двух стран в публичном поле происходит на фоне двух событий, которые произошли в Кыргызстане и России друг за другом.

Ранее стало известно о том, что ГКНБ задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину по делу о вербовке наемников. Вместе с ней задержаны по этому же делу еще три человека, среди которых работник пресс-службы Оша Сергей Лапушкин и российский политтехнолог Виктор Васильев. Всех поместили под стражу на время следствия до 17 июня. По данным источников издания Kaktus.media, задержанные подозреваются в вербовке граждан для участия в войне в Украине.

За несколько дней до этого задержания российские силовики избили в бане в Москве кыргызстанцев. Тогда МИД Кыргызстана вызвал посла России Сергея Ванукова и вручил ему ноту протеста.

Кыргызстанцы рассказали, что полицейские избили их, пытали различными способами, а после заставили заплатить штрафы. В МВД России же считают, что полицейские «не совершали противоправных действий» в отношении кыргызстанцев.

Позже московская полиция возбудила уголовное дело в отношении трех кыргызстанцев из-за незаконной миграции. Двух из них поместили под стражу, а управляющую банным комплексом «Бодрость» — под домашний арест.