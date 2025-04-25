Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев 25 апреля встретился с послом России Сергеем Вакуновым. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Ташиев и Вакунов обсудили задержание нескольких граждан Кыргызстана, среди которых сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина, сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин и российский политтехнолог Виктор Васильев.

«По итогам следственных мероприятий с учетом характера предполагаемых правонарушений принято решение изменить им меру пресечения на домашний арест», — пишут СМИ.

В ГКНБ пока не комментировали эту информацию.

В Первомайском райсуде пока не предоставили информацию о том, что задержанных отпустили под домашний арест.

Ранее стало известно о том, что ГКНБ задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину по делу о вербовке наемников. Вместе с ней задержаны по этому же делу еще три человека, среди которых работник пресс-службы Оша Сергей Лапушкин и российский политтехнолог Виктор Васильев.

Всех поместили под стражу на время следствия до 17 июня. По данным источников издания Kaktus.media, задержанные подозреваются в вербовке граждан для участия в войне в Украине.

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