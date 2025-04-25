В южной столице 24-25 апреля сотрудницы милиции провели разъяснительные беседы с кыргызстанками, носящими никаб. Об этом сообщили в УВД Оша.

Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз.

Правоохранительницы выявили около 300 женщин, полностью скрывающих свои лица. Им раздали памятки и сделали предупреждения.

Кыргызстанкам напомнили, что по закону за ношение никаба предусмотрен штраф в 20 тысяч сомов.

Милиция начала предупреждать кыргызстанок о запрете на ношение никаба в начале апреля. Первые разъяснительные беседы правоохранители провели в Джалал-Абаде и Сузакском районе области.

Позже в сети распространилось видео, на котором милиционеры останавливали покрытых кыргызстанок — это вызвало бурные обсуждения среди кыргызстанцев в соцсетях.

На это отреагировал и президент Садыр Жапаров. Он заявил, что что носить никаб запрещает муфтият, а «госвласть не может вмешиваться в религиозные вопросы». Но правозащитница Гульшайыр Абдирасулова напомнила ему, что закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», в котором и прописан запрет ношения никаба, 21 января подписал он сам.

Позже в муфтияте подчеркнули, что никаб — «чуждое явление для кыргызского общества». В ДУМК отметили, что по шариату совершеннолетняя женщина должна скрывать все тело, кроме лица и рук до запястья, носить платок и свободную одежду. А ношение никаба — необязательно.

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