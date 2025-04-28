Первомайский райсуд Бишкека 25 апреля изменил меру пресечения двум подозреваемым по делу о наемничестве.

Как сообщили «Клоопу» в суде, по ходатайству следователя ГКНБ под домашний арест отпущены С.Н.В. — сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина и гражданин с инициалами С.В.Т.

23 апреля ГКНБ задержал Наталью Секерину по делу о вербовке наемников. Вместе с ней по этому же делу задержали еще троих человек, среди которых работник пресс-службы Оша Сергей Лапушкин и российский политтехнолог Виктор Васильев.

Всех поместили под стражу на время следствия до 17 июня. По данным источников издания Kaktus.media, задержанные подозреваются в вербовке граждан для участия в войне в Украине.

Однако 25 апреля СМИ сообщили, что после встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с послом России Сергеем Вакуновым подозреваемых по делу о наемничестве отпустили под домашний арест. При этом кого именно отпустили, было неизвестно.

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