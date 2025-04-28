Кыргызстан получил от России системы С-300. Об этом российскому изданию «Известия» сообщил секретарь Совбеза Марат Иманкулов, но не уточнил количество полученных комплексов.

«У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. [Они] уже на территории Кыргызстана», — сказал он.

Иманкулов выразил надежду, что комплекс можно будет увидеть в Бишкеке на параде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне 8 мая.

Кыргызстан договорился с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-300 в 2021 году во время визита президента Садыра Жапарова в Москву. А в ноябре 2023-го вступило в силу соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. Согласно документу, Россия координирует действия войск объединенной региональной системы ПВО в зоне коллективной безопасности, а Кыргызстан управляет этими действиями.

Для размещения войск и техники Кыргызстан выделил участок площадью 5 га рядом с российской военной базой Кант в 20 км от Бишкека. По соглашению страны будут проводить учения, готовить кадры, модернизировать системы ПВО. Россия берет на себя все расходы.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 был разработан еще в СССР в 1970-80 годах и стоит на вооружении у многих стран Восточной Европы и Азии, включая Казахстан.

В боевых условиях комплекс применялся обеими сторонами во время Второй Карабахской войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, а также в войне между Россией и Украиной — также обеими сторонами. При этом Россия использовала комплекс и для ударов по наземным целям.

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