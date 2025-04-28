Министр культуры Мирбек Мамбеталиев предложил передвинуть срок окончания конкурса на новую редакцию государственного гимна до 1 октября. Об этом он заявил 28 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцполитике.

По словам Мамбеталиева, ранее в ведомство поступило 703 проекта, из них были зарегистрированы 285. Но комиссия не смогла выбрать ни один вариант.

Министр добавил, что его ведомство предлагает разделить конкурс на два этапа: на первом выбрать текст гимна, а на втором — музыку.

Тем временем депутатка Аида Исатбек кызы предложила министерству разработать механизм, при котором и рядовые граждане смогут поучаствовать в выборе окончательного варианта гимна.

«Нужно это сделать, чтобы считаться с мнением наших граждан. Вы говорите, что будут несколько вариантов, которые утвердит комиссия. Предлагаю вынести [их] на общественное обсуждение путем опроса или голосования. А то получается, что комиссия из 47 человек выбрала наилучший вариант и навязывает свое мнение 7 миллионам человек. Думаю, это неправильно», — заявила она.

Министр ответил, что комиссия выберет «приоритетные проекты» и направит их Жогорку Кенешу, который и выберет окончательный вариант.

Исатбек кызы назвала такой подход неправильным и возразила, что в других странах вопросы о таких изменениях выставляют на референдум.

Конкурс на новую редакцию гимна Минкульт объявил в начале февраля. Тогда ведомство пригласило к участию композиторов, поэтов и музыкантов. Победителю пообещали 1,5 млн сомов. Однако 11 апреля стало известно, что министерство не смогло выбрать новую редакцию гимна и поэтому продлило конкурс.

Изменить гимн предложил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу (в прошлом — Шакиев). По его мнению, республика «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР. В декабре прошлого года Кабмин создал депутатскую комиссию, которая должна представить парламентариям три варианта нового гимна, а Жогорку Кенеш выберет итоговый.

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