Хоккеисты Кыргызстана одержали победу на чемпионате мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.

Турнир прошел с 21 по 27 апреля в Стамбуле.

Сборная страны победила во всех пяти матчах: игра с Люксембургом завершилась со счетом 6:0, с ЮАР — 5:2, с Боснией и Герцеговиной — 5:1, с Туркменистаном — 8:1 в пользу Кыргызстана.

В финале кыргызстанцы одолели соперников из Турции со счетом 3:1.

По итогам соревнований команда заняла первое место в группе 3А и получила путевку в группу 2В, где сыграет в следующем году.

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