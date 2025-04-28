Об этом депутат парламента сказал в своем телеграм-канале. Он привел в пример недавнее распоряжение Кабмина о выделении компенсаций для жителей Оша, чьи объекты снесут для строительства новой четырехполосной дороги. Сносу подлежат 32 дома и пять магазинов.

«37 владельцам выплачивают компенсации из госбюджета. В целом на это уходит 67,8 млн сомов. Оценку домов проводила независимая компания. Может быть, кого-то это не устроило: у кого-то оценка составила около двух миллионов сомов, у кого-то — миллион или шестьсот тысяч. Но хоть какие-то деньги возместили. Почему бы по такому примеру не делать во всех других местах, в Бишкеке?» — задался вопросом депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в этом случае власти применили статью 66 Земельного кодекса, которая позволяет изымать участки для государственных и общественных нужд — но с обязательной выплатой компенсации.

Также Бекешев рассказал, о том, что владельцы домов на улице Каралаева в Бишкеке нарушили закон и вышли за рамки своих границ, и теперь мэрия просит их демонтировать заборы самим — в противном случае этим займется муниципалитет. Депутат считает, что в подобных случаях можно было бы выплатить компенсации за снос или предоставить домовладельцам возможность аренды ранее захваченной земли.

Сейчас власти Бишкека расширяют проспект Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо», до шести полос. Для этого, помимо вырубки тополей вдоль проспекта, мэрия взялась за снос построек, расположенных на этой улице. Собственники домов против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны и требуют компенсаций.

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