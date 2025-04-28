Замглавы МИДа Алмаз Имангазиев заявил, что сотрудники внешнеполитического ведомства сразу после появления информации о задержании кыргызстанского учителя Азамата Нурматова связались с правоохранительными органами Турции. Об этом он сказал на заседании международного комитета парламента 28 апреля

По информации Имангазиева, в 2016-2017 годах, когда в Турции была попытка госпереворота, Нурматов пользовался мобильным приложением, которое использовали сторонники оппонента турецкой власти Фетхуллаха Гюлена. Из-за этого его и объявили в розыск и задержали.

По словам замминистра, МИД контролирует вопрос задержания кыргызстанца, а сотрудники ведомства поддерживают связь с адвокатом Нурматова и передают его родственникам всю информацию. Имангазиев добавил, что на днях учителя свяжут по телефону с близкими.

По данным радио «Азаттык», Азамата Нурматова задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля. Он вез своих учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор Нурматов не выходил на связь, а его ученики участвовали в олимпиаде без него.

Азамат Нурматов на протяжении восьми лет работает в образовательном учреждении «Маариф». В 2010 году он окончил лицей имени Раззакова в Кызыл-Кие, аффилированный с «Сапатом». Позже он окончил математический факультет Газиантепского университета в Турции.

В конце прошлого года стало известно, что образовательное учреждение «Сапат» перешло турецкому госфонду «Маариф». 1 января в «Сапате» заявили, что передача лицеев незаконна и они намерены защищать свои права. Позже в Минобразе отметили, что педагоги и воспитатели продолжат работать в прежнем режиме, а студенты продолжат учиться на основе ранее заключенных договоров.

Власти Турции связывали «Сапат» (ранее «Себат») с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считали организатором попытки военного переворота в Турции 2016 года. Сам Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота.

В 2016 году турецкие власти потребовали от Кыргызстана закрыть лицеи «Себат», которые работали в стране с 1992 года.

Однако кыргызские власти отказались от идеи закрытия «Себата», но предложили компромиссное решение — переименование в «Сапат» и вхождение Министерства образования КР в состав учредителей. Также страны договорились об открытии альтернативной сети школ под управлением «Маарифа».

Фонд «Маариф» при Минобразования Турции был основан в 2016 году. Его цель — управление образовательными учреждениями за рубежом, от детских садов до университетов, а также содействие культурному обмену и распространению качественного образования.