Мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал соглашение с ОсОО «Инвест Кей Джи Холдинг», сообщила 29 апреля пресс-служба муниципалитета.

Стороны договорились о реализации проекта по инвестированию строительства, реконструкции и благоустройства жилых и коммерческих объектов в Бишкеке. Общая сумма инвестиций — 2 млрд 625 млн сомов.

По соглашению, здание бывшего Западного автовокзала преобразуют в выставочный центр, а также обновят парки 40 лет октября и «Молодежный».

Вместе с тем построят две новые базы и здание абонентской службы муниципального предприятия «Тазалык». А на месте старых баз предприятия появятся гостиницы, апарт-отель, многоквартирные жилые дома, общественно-деловой центр и другие объекты.

В мэрии добавили, что проект включает реконструкцию подземного перехода на проспекте Жибек Жолу напротив Западного автовокзала.

По данным Минюста, ОсОО «Инвест Кей Джи Холдинг» зарегистрировано 27 января 2025-го. Ею руководит Оксана Янковская, а учредителями являются Алексей Губарев и Invest KG holding limited.

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