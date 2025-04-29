29 апреля Погранслужба Кыргызстана объявила о начале демаркации кыргызско-таджикской границы.

Работы стартовали возле стелы, соединяющей границы трех стран — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. За процессом в онлайн-режиме следил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. На месте же присутствовали другие официальные лица, которые контролировали процесс.

В Погранслужбе говорят, что на первом этапе установят 420 километров заграждений. На разных участках границы будут использоваться 3D-сетки и колючая проволока. А на некоторых участках вдоль линии границы будут вырыты противотанковые рвы. Демаркацию планируют завершить до конца года.

Военнослужащим развернули полевой лагерь в приграничной зоне и доставили необходимую спецтехнику.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы, по данным главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, — 1 тысяча 6,84 километра, из них 519,9 километра были уточнены до 2011 года, а оставшиеся 486,94 километра определены за последние три года.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникали конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

13 марта главы Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о госгранице. А 19 марта в Жогорку Кенеше стало известно, какими землями обменялись республики. В тот же день парламентарии, за исключением Султанбая Айжигитова, одобрили документ по границе.

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