Об этом стало известно 29 апреля, когда мэр столицы Айбек Джунушалиев проверил участок улицы. Он вместе с представителями городских служб и подрядчиками осмотрел дорогу от проспекта Чуй до улицы Салиевой. Сейчас на этом участке ремонтируют дорогу и обновляют тепловые сети.

В мэрии говорят, что при планировании расширения дороги обнаружили 45 зданий, вышедших за красные линии. Джунушалиев поручил проверить документы на эти участки, чтобы выяснить, принадлежат ли они частным лицам или городу.

«При необходимости будет рассмотрена возможность предоставления альтернативных земельных участков собственникам», — отметили в муниципалитете.

Управлению по контролю за землепользованием мэр поручил работать с владельцами зданий, мешающими проекту, а муниципальной инспекции и «Бишкекглавархитектуре» — объяснить владельцам хозсубъектов, что фасады зданий нужно привести в соответствие с дизайн-кодом города.

Во время проверки мэр также дал задания городским службам улучшить уличное освещение, благоустроить территорию, отремонтировать тротуары и соблюсти санитарные нормы на этом участке.

Сейчас власти столицы также расширяют проспект Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо», до шести полос. Для этого, помимо вырубки тополей вдоль проспекта, мэрия взялась за снос построек, расположенных на этой улице. Собственники домов против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны и требуют компенсаций.

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