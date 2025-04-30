Спецслужба обвинила экс-депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова и его супругу в злоупотреблении должностным положением, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Там заявили, что 30 апреля их привлекли к уголовной ответственности, а Первомайский райсуд изберет им меру пресечения на период следствия.

В спецслужбе утверждают, что Айжигитов после избрания депутатом, «безвозмездно пользуясь привилегиями в виде служебного жилья и других преимуществ, для личной выгоды в начале 2022 года трудоустроил супругу Жолдошову своей помощницей в аппарат парламента».

В госкомитете подчеркнули, что по закону супругам нельзя находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью. Кодекс этики депутата парламента не позволяет продвигать интересы и вопросы трудоустройства своих близких родственников на должности в аппарате Жогорку Кенеша, добавили в ГКНБ.

«Высокое положение Айжигитова позволяло его супруге сознательно пренебрегать своими должностными обязанностями и отсутствовать на работе, полноценно получая зарплату и другие причитающиеся выплаты. Таким образом, с февраля 2022 года по апрель 2025 года Жолдошова незаконно получила из бюджета республики более 3,2 млн сомов», — заявили в спецслужбе.

Там подчеркнули, что Айжигитов «повел себя аналогично» в бытность губернатором Баткенской области в период с 2005 по 2008 годы и с 2010 по 2011 годы.

«Оба раза Айжигитов незаконно трудоустраивал свою супругу Жолдошову директором гостинцы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, где она, также находясь в прямом подчинении своего супруга, незаконно получала заработную плату и другие выплаты», — отметили в госкомитете.

В ГКНБ заявили, что Айжигитов «корыстно и потребительски» относился к госслужбе «ради извлечение личной выгоды».

Сам политик днем ранее сообщил, что его вместе с супругой вызвали на допрос в ГКНБ. В опубликованном видео Айжигитов заявил сотруднику спецслужбы, что до решения суда он все еще действующий депутат и имеет неприкосновенность.

В ролике Айжигитов утверждал, что его жена работала помощником другого депутата парламента, и говорил, что дело возбудили незаконно.

«В каком законе указано, что супруга депутата не может работать помощником другого депутата или же в целом не имеет права работать в Жогорку Кенеше? Насколько мне известно, дети и родственники около 10 депутатов работают в парламенте. Почему не возбуждают дела в отношении них, раз закон един для всех?» — задался вопросом Айжигитов. Он призвал президента и генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении главы спецслужбы Камчыбека Ташиева и привлечь его к ответственности.

28 марта ЦИК по запросу ГКНБ лишил Султанбая Айжигитова депутатского мандата. Основанием послужило то, что политик якобы скрыл судимость при регистрации кандидатом в депутаты в 2021 году. Сам же Айжигитов подчеркивает, что у него нет судимости, так как дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

О том, что Султанбай Айжигитов может лишиться депутатского мандата, ранее говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Это произошло после того, как нардеп выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук и раскритиковал соглашение между двумя странами. После этого заявления Айжигитова исключили из фракции «Ыйман Нуру», а президент назвал его выступление «сплошной манипуляцией».