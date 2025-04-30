Активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова) экстрадировали из ОАЭ в Бишкек, несмотря на документ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), подтверждающий его статус соискателя убежища. В Human Rights Watch заявили «Клоопу», что это нарушает международный принцип невысылки.

По данным правозащитной организации, на момент экстрадиции его заявление на убежище в США еще рассматривалось. В сертификате от УВКБ прямо указывалось, что «его нельзя высылать в страну происхождения или в любое другое место, где ему может угрожать опасность».

«Любой проситель убежища должен быть защищен от высылки так же, как защищается официально признанный беженец, пока не будет установлено, что человек не соответствует критериям беженца. […] Несмотря на то что сертификат УВКБ ООН является лишь документом, подтверждающим его статус соискателя, запрос об экстрадиции не отменяет обязательство невысылки, которое в равной степени распространяется как на просителей убежища, так и на признанных беженцев», — объяснили правозащитники.

В HRW отметили, что, хотя сертификат УВКБ не всегда признается на уровне национального законодательства, государства должны уважать его решения — особенно в вопросах невысылки. Также там подчеркнули, что нарушение этого принципа лежит на государстве, которое осуществляет высылку, а не на стране, подавшей запрос на экстрадицию.

19 апреля Куренов экстрадировали из ОАЭ в Кыргызстан — ранее его родственники сообщили о его пропаже. 21 апреля Первомайский райсуд Бишкека арестовал его на месяц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти, что может повлечь штраф до 100 тысяч сомов или тюремный срок от трех до пяти лет.

Кто такой Тилекмат Куренов?

Тилекмат Куренов — кыргызский активист и блогер, ставший известным после протестов против результатов парламентских выборов в 2020 году. Он активно выступает против некоторых решений нынешней власти. Он был против так называемой «Ханституции» и разработки месторождения Жетим-Тоо. До этих событий Куренов не был публичной фигурой.

В 2021 году Куренова приговорили к полутора годам лишения свободы за публичные призывы к насильственному захвату власти и подкуп избирателей.

В сентябре 2022 года Куренов вышел из колонии, а спустя месяц бежал в США перед массовыми арестами политиков и активистов по Кемпир-Абадскому делу. Сам активист заявил, что уехал из-за политических гонений, опасаясь снова оказаться за решеткой. Там он продолжил критиковать власти в соцсетях.

В ноябре 2024 года стало известно, что Куренов поехал в Дубай. Он заявил, что прибыл туда по приглашению бывшего депутата Эмила Жамгырчиева, который предложил обсудить возможное финансирование оппозиции. После встречи, по словам активиста, его паспорт исчез. Куренов назвал произошедшее «спецоперацией» кыргызских властей, утверждая, что за ним в Дубай прилетал самолет из Кыргызстана, чтобы насильно вернуть его на родину.

Жамгырчиев всё отрицал, назвав обвинения «спектаклем» и обвинив Куренова в шантаже. А активист даже успел посидеть в дубайском изоляторе, но экстрадировать его не удалось. Однако спустя пять месяцев его все же выдворили в Кыргызстан.

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