Депутаты 30 апреля одобрили в третьем чтении проект закона об изменении системы выборов в Жогорку Кенеш.

За проголосовали 76 парламентариев, против — только Дастан Бекешев.

Инициаторы законопроекта — ряд депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу. Они предложили избирать всех 90 парламентариев по мажоритарной системе.

Авторы предлагают сформировать 30 многомандатных территориальных округов. В парламент будут избираться по три человека от каждого из них — максимум двое мужчин и как минимум одна женщина. Таким образом, не менее 30 из 90 мест будут занимать женщины.

Если женщина займет первое или второе место в своем округе с большим количеством голосов, то число женщин-депутатов увеличится еще больше.

По нынешнему закону 54 депутата избираются по партийным спискам, а 36 — по одномандатным избирательным округам.

На своей странице в Фейсбуке проголосовавший против законопроекта депутат Дастан Бекешев заявил, что сама идея о переходе на многомандатные округа ему нравится. Но, по его словам, во втором чтении депутаты приняли лишь те поправки, «которые устроили инициаторов».

Ранее политик говорил, что некоторые пункты документа противоречат изначально заявленной цели законопроекта — устранить политическую коррупцию. Например, законопроект предлагает увеличить избирательный залог для самовыдвиженцев со 100 до 300 тысяч сомов, избирательный фонд с 10 млн до 20 млн сомов, а численность агитаторов за каждого кандидата — с 500 до 100 человек.

Бекешев считает, что при принятии законопроекта Жогорку Кенеш может стать «элитным клубом для миллионеров».

«Обычный врач, учитель, пожарный и соцработник не сможет принять участие [в выборах], — говорил о законопроекте депутат. — И надо сразу сказать: бедный, ты должен сидеть дома. Это выборы только для богатых».

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