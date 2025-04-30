29 апреля в кыргызском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как пострадавшая выходит на улицу, мужчина идет за ней — затем бьет ее по голове и начинает пинать ее после падения. Инцидент произошел в Бишкеке.

В УВД Октябрьского района говорят, что подозреваемого доставили в отделение. Там выяснилось, что ссора между супругами произошла на почве ревности. Но женщина отказалась писать на мужа заявление.

В итоге правоохранители составили протокол по статье о мелком хулиганстве, а подозреваемого поместили в камеру временного пребывания. Потерпевшей назначена судмедэкспертиза. Ведется следствие.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться. Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

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