30 апреля в Октябрьском райсуде прошел закрытый процесс по делу журналистки Канышай Мамыркуловой. На заседании, как пишут СМИ, рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, но суд отказал.
Мамыркулова останется в СИЗО. Она заявила, что не намерена просить прощения.
Следующий процесс состоится 14 мая.
Ранее суд наложил арест на квартиру журналистки. По словам ее адвоката, это единственное имущество Мамыркуловой, в котором она проживала с семьей.
20 марта Канышай Мамыркулову задержали в ее доме за публикацию «искаженной информации по вопросам кыргызско-таджикской границы».
Ей предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)», после чего заключили под стражу.
Основной посыл постов журналистки — критика людей, в том числе сторонников и пиарщиков власти, которые в 2022 году писали об агрессии со стороны Таджикистана, а после выступили за подписание соглашения по границе между двумя странами.
Сама Мамыркулова считает, что уголовное дело против нее возбудили за освещение общественных, политических и социальных вопросов.
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