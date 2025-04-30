30 апреля в Октябрьском райсуде прошел закрытый процесс по делу журналистки Канышай Мамыркуловой. На заседании, как пишут СМИ, рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, но суд отказал.

Мамыркулова останется в СИЗО. Она заявила, что не намерена просить прощения.

Следующий процесс состоится 14 мая.

Ранее суд наложил арест на квартиру журналистки. По словам ее адвоката, это единственное имущество Мамыркуловой, в котором она проживала с семьей.

20 марта Канышай Мамыркулову задержали в ее доме за публикацию «искаженной информации по вопросам кыргызско-таджикской границы».

Ей предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)», после чего заключили под стражу.

Основной посыл постов журналистки — критика людей, в том числе сторонников и пиарщиков власти, которые в 2022 году писали об агрессии со стороны Таджикистана, а после выступили за подписание соглашения по границе между двумя странами.

Сама Мамыркулова считает, что уголовное дело против нее возбудили за освещение общественных, политических и социальных вопросов.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop