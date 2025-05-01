1 мая в соцсетях появились фотографии экс-депутата Султанбая Айжигитова и его супруги Гульшат Жолдошевой с синяками на руках и царапинами на лице. Снимки опубликовал на своей Фейсбук-странице активист Медербек Саидов, отметив, что супруги находятся в больнице.

Сам же Айжигитов рассказал, что они с женой получили травмы днем ранее, когда шли к дому адвоката, и их задержали сотрудники ГКНБ.

«Сотрудники ГКНБ вышли перед домом моего адвоката. Мы собирались поехать с адвокатом на допрос. В этот момент они начали затаскивать жену в машину. Когда я попытался вмешаться и заступиться за нее, начали задерживать и меня. Травмы получили от того, что нам скрутили руки и ноги», — рассказал политик радио «Азаттык».

В ГКНБ пока не комментировали эту информацию.

30 апреля Первомайский райсуд заключил экс-депутата Султанбая Айжигитова и его супругу Гульшат Жолдошеву под домашний арест до 2 июня. По словам их адвоката Тимура Иманкулова, политика забрали из зала суда и госпитализировали, так как ему стало плохо. Он добавил, что Айжигитов сильно побледнел, и, вероятнее всего, у него случился инсульт.

ГКНБ обвиняет супругов в злоупотреблении должностным положением. В спецслужбе утверждают, что Айжигитов, «пользуясь своим положением», дважды трудоустроил свою супругу сначала директором гостиницы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, а позже помощником депутата Жогорку Кенеша.

Сам политик связывает эти события со своей политической деятельностью. Он заявил, что ГКНБ «не нашел ничего для возбуждения уголовного дела против него, поэтому возбудил уголовное дело против жены».

28 марта ЦИК по запросу ГКНБ лишил Султанбая Айжигитова депутатского мандата. Основанием послужило то, что политик якобы скрыл судимость при регистрации кандидатом в депутаты в 2021 году. Сам же Айжигитов подчеркивает, что у него нет судимости, так как дело против него прекратили в из-за истечения срока давности.

До этого политик выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук и раскритиковал соглашение о границах между двумя странами.

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