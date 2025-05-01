Правительство Кыргызстана аннулировало инвестиционное соглашение на строительство эко-города Асман в Иссык-Кульской области. Об этом 30 апреля сообщили СМИ.

По данным издания «Акчабар», такое распоряжение подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Само соглашение заключили 23 ноября прошлого года между правительством, китайской компанией CITIC Merchant и ОсОО «Модуль Хаус».

«Одновременно признано утратившим силу предыдущее распоряжение от 13 ноября 2024-го, которым проект официально одобрен», — пишет издание.

Эко-город Асман власти планировали построить на северном берегу Иссык-Куля, в районе села Чырпыкты. Проект предполагал создание эко-города с нуля на 4 тысячах гектарах земли. Инвесторы должны были вложить $480 млн в инфраструктуру и строительство.

Капсулу под строительство Асмана заложили еще летом 2023 года. Власти планировали построить город в течение 7-10 лет и потратить на это $20 млрд. Город должен был быть рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения.

Одним из учредителей ОсОО «Модуль Хаус» числится Эламан Токтобеков — рэпер и близкий друг сына президента Садыра Жапарова.

OCCRP, Temirov Live и «Клооп» ранее выявили как минимум 11 крупных проектов, которые инициировало правительство.

По данным журналистов изданий, «Модуль Хаус» занимался строительством гостевых домов в национальном парке Ала-Арча, домов при резиденции президента в Ала-Арче, а также реконструкцией курорта Жыргалан в Иссык-Кульской области и строительством общежитий для строителей в Асман-Сити.



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