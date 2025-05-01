Столичный муниципалитет предложил владельцам домов на проспекте Айтматова участки в других районах города в обмен на территорию, изымаемую у них для расширения дороги. Об этом сообщили в самой мэрии.

Там говорят, что независимые специалисты проведут оценку рыночной стоимости как нынешних, так и предлагаемых взамен участков.

«Мэрия готова к диалогу с жителями и рассмотрит все возможные варианты и компенсации с учетом результатов независимой оценки», — заявили в муниципалитете.

Там призвали всех заинтересованных лиц к конструктивному взаимодействию и заверили, что будут принимать решения максимально прозрачно.

Тем временем жители жилмассива «Киргизия-1», расположенном на проспекте Айтматова, говорят, что мэрия предложила им компенсацию в виде участка в селе Кок-Жар. По их словам, муниципалитет планирует изъять часть участков у 30 домовладельцев со стороны проспекта Айтматова. У собственников есть все правоустанавливающие документы, поэтому они напоминают, что по закону им полагается компенсация. На видео, снятом очевидцем, представитель мэрии заявил домовладельцам, что вопрос денежной компенсации пока не рассматривается.

Власти столицы расширяют проспект Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо», до шести полос. Для этого, помимо вырубки тополей вдоль проспекта, мэрия взялась за снос построек, расположенных на этой улице. Собственники домов против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны, и требуют компенсаций.

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