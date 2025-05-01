Передача троллейбусов между городами не влияет на общий объём выбросов и не нарушает международные обязательства Кыргызстана, заявили 1 мая в Минприроды.

В ведомстве говорят, что эксплуатация троллейбусов в любом городе снижает уровень загрязнения воздуха и углеродный след.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о последовательной реализации климатических целей на всей территории страны. И «важно обеспечить эффективное использование экологически чистого транспорта там, где он особенно необходим — и в Бишкеке, и в Оше».

«Министерство выступает за развитие экологичного транспорта по всей стране. Троллейбусы остаются зеленым транспортом, где бы они ни работали. Это не угроза климату, а шанс улучшить экологическую ситуацию как в Бишкеке, так и в Оше», — сказал министр Медер Машиев.

В завершение в министерстве добавили, что передачу троллейбусов можно рассматривать как шаг «в рамках комплексной политики по улучшению качества воздуха в городах Кыргызстана».

Что произошло?

Днем ранее городская инициатива «Бишкексмог» опубликовала ответ Минприроды по реформированию муниципального транспорта и демонтажу троллейбусных линий. Тогда министерство не поддержало решение столичной мэрии о передаче 100 троллейбусов Ошу.

В заявлении говорилось, что расширение троллейбусного парка и развитие сопутствующей инфраструктуры отвечают обязательствам, взятым на себя правительством Кыргызстана в рамках Парижского соглашения по климату. Ведомство указывало, что передача троллейбусов грозит сорвать исполнение этих обязательств.

В мэрии же уверяют, что пассажироперевозки в Бишкеке не пострадают, поскольку троллейбусы, от которых решили отказаться столичные власти, планируется компенсировать новыми электробусами. Муниципалитет указывает на то, что электробусы более экономичны, не требуют контактной сети и могут быть оперативно переориентированы на другие маршруты.

В августе 2024 года Бишкекский горкенеш одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области. Тогда активисты подали в суд на столичную мэрию, и разбирательства длятся по сей день.

Троллейбусы перестали курсировать в Бишкеке 4 ноября 2024-го. Тем временем, переданные из столицы троллейбусы пока простаивают в регионах. Транспорт также простаивал и в Нарыне, а в марте этого года стало известно, что троллейбусный маршрут в городе полностью остановлен.



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