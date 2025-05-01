Гендиректор телеканала «Регион» Өткүрбек Рахманов, входящий в ближайшее окружение главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, опубликовал видео с заседания суда над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым.

Он заявил, что сотрудники спецслужбы не избивали политика и его жену, да и «не могли избить». По словам сторонника Ташиева, травмы на теле Айжигитова появились из-за того, что тот сопротивлялся силовикам и не хотел садиться в машину.

Вместе с тем Рахманов настаивает на том, что политик рассек себе голову сам, ударившись головой об стол в зале суда.

«Когда рассматривалась мера пресечения в зале суда, Айжигитов почему-то попытался удариться об стол, после чего его отвезли в больницу», — утверждает Рахманов.

Ранее в соцсетях опубликовали фото депутата и его супруги Гульшат Жолдошевой с синяками и ушибами. Айжигитов заявил, что травмы вместе с женой получил накануне, когда их задержали сотрудники ГКНБ.

30 апреля суд заключил Айжигитова и его супругу под домашний арест до 2 июня. По словам их адвоката Тимура Иманкулова, политика забрали из зала суда и госпитализировали, так как ему стало плохо. Он добавил, что Айжигитов сильно побледнел, и, вероятнее всего, у него случился инсульт.

ГКНБ обвиняет супругов в злоупотреблении должностным положением. В спецслужбе утверждают, что Айжигитов, «пользуясь своим положением», дважды трудоустроил свою супругу — сначала директором гостиницы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, а позже помощником депутата Жогорку Кенеша.

Сам политик связывает эти события со своей политической деятельностью. Он заявил, что ГКНБ «не нашел ничего для возбуждения уголовного дела против него, поэтому возбудил уголовное дело против жены».

28 марта ЦИК по запросу ГКНБ лишил Айжигитова депутатского мандата. Основанием послужило то, что политик якобы скрыл судимость при регистрации кандидатом в депутаты в 2021 году. Сам же Айжигитов подчеркивает, что у него нет судимости, так как дело против него прекратили в из-за истечения срока давности.

До этого политик выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук и раскритиковал соглашение о границах между двумя странами.

видео: Өткүрбек Рахманов