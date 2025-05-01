С 1 мая в Кыргызстане вступила в силу тарифная политика на электроэнергию на 2025-2030 годы, о которой ранее сообщали в Минэнерго.

Какие изменения ждут кыргызстанцев?

🔸Если абоненты использовали до 700 кВт⋅ч в месяц, то тариф составит 1,37 сома (было 1,11 сома/кВт⋅ч)

🔸Если потребление превышает 700 кВт⋅ч, то платить придется 2,6 сома за один кВт⋅ч (было 2,39 сома/кВт⋅ч).

🔸Для соцучреждений — 2,62 сома;

🔸Для промышленных потребителей — 3,34 сома;

🔸Для коммерческих потребителей — 3,96 сома;

🔸Для бюджетных потребителей — 4,09 сома;

🔸Для энергоемких промпотребителей — 6,06 сома;

🔸Для станций по зарядке электромобилей — 5,31 сома.

В министерстве отмечали, что цель изменений — покрыть дефицит в энергосфере. По данным ведомства, только за 2024 год дефицит составил 8,1 млрд сомов.

Ранее глава Минэнерго говорил, что из-за инфляции тарифы будут увеличиваться с каждым годом.

До конца 2026 года в энергосекторе Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки мощностей. В декабре 2024 года Минэнерго зафиксировало рекордное потребление электроэнергии и предупредило об отключениях на один-два часа в перегруженных районах.

После этого президент призвал кыргызстанцев потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства ГЭС Камбар-Ата-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.



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