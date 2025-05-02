Сотрудники института Омбудсмена навестили 1 мая экс-депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова в больнице.

Они обнаружили гематомы на руке политика и ссадину над бровью и составили Стамбульский протокол, документирующий жестокое обращение к задержанному.

По словам Айжигитова, 30 апреля примерно в 11:00 его задержали возле дома его адвоката и с применением силы доставили на допрос в ГКНБ.

«После привезли в Первомайский райсуд Бишкека для избрания меры пресечения в отношении меня и моей супруги. Там мне стало плохо, и меня доставили в больницу», — сообщил политик.

Ранее в соцсетях опубликовали фото депутата и его супруги Гульшат Жолдошевой с синяками и ушибами. Айжигитов заявил, что травмы он вместе с женой получил, когда их задержали сотрудники ГКНБ.

30 апреля суд заключил Айжигитова и его супругу под домашний арест до 2 июня. Их обвиняют в злоупотреблении должностным положением. В спецслужбе утверждают, что Айжигитов, «пользуясь своим положением», дважды трудоустроил свою супругу — сначала директором гостиницы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, а позже помощником депутата Жогорку Кенеша.

Сам политик связывает эти события со своей политической деятельностью — при рассмотрении соглашения о госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном в парламенте он выступил против передачи баткенского села Достук соседней стране.

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