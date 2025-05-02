Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу информации, 2 мая опубликовала ежегодный глобальный рейтинг свободы прессы.

Кыргызстан в рейтинге из 180 стран занял 144 строку, опустившись с прошлого года на 24 позиции.

В докладе говорится, что одной из серьезных угроз свободе прессы стало экономическое давление. В нем упомянули давление со стороны рекламодателей или спонсоров, отсутствие, ограничение или непрозрачное распределение госфинансирования.

«Впервые ситуация со свободой прессы оказалась «сложной» во всем мире», — заявили в RSF, подчеркнув, что «СМИ оказались зажаты в тисках между гарантией редакционной независимости и экономического выживания».

В организации считают, что «экономический спад способствует опасной тенденции — политической инструментализации СМИ, в условиях, когда безнаказанность становится обыденным явлением». В RSF, говоря о Кыргызстане, упомянули судьбу кыргызского издания 24.kg.

«В Кыргызстане захват независимого медиа 24.kg бывшим пресс-секретареем президента представляет собой яркий пример того, как информационное СМИ постепенно превращается в инструмент пропаганды», — заявили в RSF.

Глава редакции RSF Анн Боканде подчеркнула, что для обеспечения свободных и независимых СМИ нужны стабильные и прозрачные финансовые условия. Без экономической независимости не может существовать свободная пресса, добавила она.

Свобода слова в Кыргызстане

В начале 2025 года Комитет по защите журналистов заявил, что «Кыргызстан, некогда считавшийся образцом свободы слова в Центральной Азии, продолжает идти к авторитаризму». По мнению организации, это связано с тем, что президент Садыр Жапаров решил взять все независимые СМИ под более жесткий госконтроль.

Ярчайшие тому примеры — ликвидирование «Клооп Медиа», блокировка сайта радио «Азаттык», выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, а также задержания журналистов, активистов, акынов, правозащитников и даже пенсионерок за якобы призывы к захвату власти или к беспорядкам в постах в соцсетях.

Всего за четыре года президентства Жапарова, согласно исследованию «Клоопа», более 140 человек, которые так или иначе критиковали власть, подверглись преследованию по политическим мотивам. Среди них активисты, журналисты, политики и обычные люди.

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